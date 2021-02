Der Energiekonzern Axpo hat einen Auftrag in Osteuropa erhalten. Die polnische Tochtergesellschaft Axpo Polska schloss mit der Green Investment Group (GIG) und den Danone-Gesellschaften in Polen einen Vertrag für Energiedienstleistungen mit einer Laufzeit von zehn Jahren ab, wie Axpo am Donnerstag mitteilte.