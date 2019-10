Die installierte Leistung der beiden Windparks wird bei jeweils 30 Megawatt liegen, wie Axpo am Dienstag mitteilte. Mit den beiden langfristigen Abnahmeverträgen oder auch "Power Purchase Agreements" (PPA) für Strom aus erneuerbaren Energien in Nordeuropa werde dieses Geschäft weiter ausgebaut. Für Axpo Nordic sei dieser Vertragsabschluss in Finnland ein wichtiger Meilenstein, nachdem in den vergangenen Monaten bereits mehrere PPAs in Schweden unterzeichnet worden seien.

cf/uh

(AWP)