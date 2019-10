Axpo fokussiere sich im Bereich Windkraft auf die Entwicklung und den Bau von Anlagen in Frankreich, teilte der Energiekonzern am Freitag mit. Volkswind hat den Angaben zufolge bisher über 70 Windparks mit einer installierten Leistung von über 1'000 Megawatt gebaut. In der Pipeline seien weitere Anlagen mit einer Gesamtleistung von mehr als 3'000 Megawatt.

tt/ys

(AWP)