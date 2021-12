Axpo verbessert Jahresergebnis dank Sonderfaktoren

So wurde der Umsatz etwa vom starken Anstieg der Energiepreise getrieben. Im per Ende September abgelaufenen Geschäftsjahr stieg die Gesamtleistung auf 6,06 Milliarden Franken von 4,81 Milliarden im Vorjahr. Der Betriebsgewinn (EBIT) fiel dagegen auf 516 Millionen von 791 Millionen, und unter dem Strich blieb ein höherer Reingewinn von 607 Millionen Franken nach 570 Millionen.

Die Aktionäre - Axpo gehört den Nordostschweizer Kantonen und Kantonswerken - sollen erneut eine Dividende von 80 Millionen Franken erhalten, wie das Unternehmen am Donnerstag mitteilte.

Tiefere Prognosen für Pumpspeicher

Die mengenmässige Produktion aus den Kernkraftwerken ging im Vergleich zum Vorjahr hingegen zurück. Auch die Schweizer Wasserkraftwerke produzierten etwas weniger Strom, während die Produktion aus erneuerbaren Quellen zunahm.

Den Kraftwerkspark belastete zudem eine hohe Wertberichtigung auf das Pumpspeicherwerk Limmern. Denn trotz der aktuell höheren Marktpreise hätten sich die mittel- bis langfristigen Aussichten weiter verschlechtert.

Pumpspeicherwerke sollen wie eine Batterie elektrische Energie speichern. Dazu wird Wasser von einem Stausee in einen höher gelegenen See hinaufgepumpt. Wenn es zu Nachfragespitzen kommt, kann das Wasser wieder hinunter geleitet werden und Turbinen antreiben. Pumpspeicherkraftwerke können also Strom in Zeiten speichern, in denen er reichlich verfügbar ist.

AKW-Fonds rentieren

Die Rentabilität eines Pumpspeichers ergibt sich daher vor allem aus den Preisdifferenzen zwischen verschiedenen Zeitpunkten. Für Axpo ist Limmern eines der bedeutendsten Ausbauprojekte der letzten Jahre. Das Pumpspeicherwerk wurde nach einer Plan- und Bauzeit von zehn Jahren 2016/17 sukzessive in Betrieb genommen. 2,1 Milliarden Franken wurden investiert.

Demgegenüber gab es auch verschiedene positive Sonderfaktoren, so dass sich das Ergebnis unter dem Strich verbessert hat. Die positive Entwicklung an den Kapitalmärkten etwa führte zu einer höheren Rendite der Stilllegungs- und Entsorgungsfonds und zu höheren Gewinnen aus dem Wertschriftenportfolio. Ausserdem kam es zu Währungsgewinnen und zu einer Entschädigung für die Übertragung des Stromnetzes an Swissgrid.

Die nationale Stromnetzbetreiberin Swissgrid ist im Zuge der geplanten Strommarktliberalisierung in der Schweiz entstanden: Diese sieht die Entflechtung (Trennung von Netzbetrieb und Produktion) vor, womit die Übertragungsnetze (überregionale Trassen) der Energieversorger an die Gesellschaft übergegangen sind.

Fokus auf Auslandsgeschäft

Axpo will weiter wachsen und will sich dabei vor allem auf den Ausbau erneuerbarer Energien im Ausland fokussieren sowie auf das internationale Kundengeschäft und den Handel. Ausserdem will der Schweizer Konzern "eine Führungsrolle auf dem Weg in eine CO2-freie Energiezukunft in der Schweiz" einnehmen, wie Axpo-Chef Christoph Brand an der Bilanzmedienkonferenz sagte.

Die Gesellschaft ist in 32 Ländern und über 40 Märkten vertreten. Ende September gab es 5338 Vollzeitstellen, davon arbeiten 1311 Mitarbeitende ausserhalb der Schweiz.

ys/rw

(AWP)