Der Energiekonzern Axpo trennt sich vom ehemaligen EGL-Gebäude in Laufenburg. Das Areal werde per 1. Januar 2019 an die Entwicklungsgesellschaft Stern Laufenburg AG (EGSL) veräussert, hiess es in einer Mitteilung vom Freitag. Über den Verkaufspreis sei Stillschweigen vereinbart worden.