Axpo vermarktet deutschen Solarstrom

Axpo Deutschland nimmt den Strom einem neuen Solarpark während der ersten fünf Jahre zu einem definierten Preis ab und vermarktet diesen langfristig, wie der Schweizer Energiekonzern am Freitag mitteilte.

Der Solarpark, um den es sich handelt, liegt südöstlich von München und wurde von der Investorin SEAC Holding zusammen mit dem Entwickler und EPC-Dienstleister MaxSolar erstellt. Die 1,5-Megawatt-Anlage produziert den Angaben zufolge pro Jahr rund 1'570 Megawattstunden, was einem Verbrauch von 450 durchschnittlichen Vierpersonenhaushalten entspricht.

Erstmals sei ein so genanntes Power Purchase Agreement (PPA), ein langfristiger Abnahmevertrag, für Solarstrom ausserhalb der staatlichen Förderung abgeschlossen worden, so Axpo weiter. Die Förderbeiträge für erneuerbare Energie seien in vielen europäischen Energiemärkten rückläufig - so auch in Deutschland. Mit Stromabnahmeverträgen seien Photovoltaik-Projekte jedoch auch ohne staatliche Förderung möglich.

ys/kw

(AWP)