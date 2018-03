Bachem-Aktien nach Jahresabschluss deutlich tiefer

Bachem notieren um 09.35 Uhr 5,0% tiefer bei 122,40 CHF, während der am SPI gemessene Gesamtmarkt kaum verändert notiert. Damit haben sich die Bachem-Papiere in diesem Jahr bereits um mehr als 20% verbilligt. 2017 hatten die Valoren mit plus 70% allerdings einen sehr guten Lauf gehabt.

Bachem war vor allem im ersten Semester 2017 mit einer vergleichsweise verhaltenen Dynamik unterwegs und Analysten hatten darauf gesetzt, dass der Rückstand auf die Marschtabelle in der zweiten Jahreshälfte aufgeholt werden kann. Dies war zwar der Fall - aber nicht in dem Ausmass, wie sich die Experten das erhofft hatten.

Mit dem Umsatz schrammte Bachem zwar nur knapp an den Analystenerwartungen vorbei, bei den Gewinnzahlen wurden diese hingegen klar verfehlt. Carla Bänziger von der Bank Vontobel geht davon aus, dass der Grund in höheren Ausbaukosten bei einem 2015 in den USA erworbenen Werk liegen.

Michael Nawrath von der ZKB, der zweite Analyst, der Bachem abdeckt, weist überdies auf nicht beeinflussbare Projektverzögerungen durch die Behörden hin. Er sehe das Verfehlen der hohen Schätzungen aber nicht als negativ, weil es durch Investitionen in den Kapazitätsausbau zu erklären sei. Nur so könnte Bachem ein lange andauerndes Wachstum und seine führende Position im Peptidgeschäft gewährleisten.

ra/uh

(AWP)