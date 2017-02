Bachem sei in den letzten Jahren stark gewachsen, wobei die Anforderungen an die Produktion deutlich gestiegen seien, heisst es dazu. Die globale Funktion des COO trage dieser Entwicklung Rechnung und verstärke die Konzernleitung in Vorbereitung auf das erwartete weitere Wachstum.

Damit setzt sich die Konzernleitung aus CEO Thomas Früh, CFO Stephan Schindler, CMO José de Chastonay, CTO Günther Loidl und COO Alex Fässler zusammen.

ra/uh

(AWP)