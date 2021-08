Baden-württembergischer Sparkassenverband berichtet von Hackerangriff

Der Sparkassenverband Baden-Württemberg ist eigenen Angaben zufolge von Hackern angegriffen worden und vorerst nur eingeschränkt arbeitsfähig. Der Angriff sei über das E-Mail-System erfolgt und bereits am Montag festgestellt worden, sagte ein Verbandssprecher am Donnerstag in Stuttgart auf Anfrage. Es sei den Angreifern offenbar gelungen, zumindest teils die interne Kommunikation mitzulesen. Ob Daten abgeflossen seien, wisse man derzeit noch nicht. Dazu liefen Ermittlungen der Behörden. Zunächst hatte das Portal "finanz-szene.de" darüber berichtet.