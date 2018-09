Bahn investiert Extra-Milliarde in ICE-Züge

Die Deutsche Bahn bestellt mehr Fernzüge, um der steigenden Auslastung gerecht zu werden. Der Aufsichtsrat des Konzerns billigte in seiner Sitzung am Mittwoch eine Zusatzinvestition von rund einer Milliarde Euro bis Ende 2024, wie das Unternehmen am Donnerstag in Berlin mitteilte. Etwa 700 Millionen Euro sind für 18 neue ICE-4-Züge von Siemens vorgesehen sowie für den Kauf von 50 Wagen, mit denen bereits bestellte ICE 4 von 12 auf 13 Abschnitte verlängert werden sollen.