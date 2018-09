Bahnchef Lutz gibt Finanzressort ab - Problemanalyse bis November

Der Vorstandschef der Deutschen Bahn, Richard Lutz, gibt die Verantwortung für das Ressort Finanzen zum Jahreswechsel ab. Logistik- und Güterverkehrsvorstand Alexander Doll übernimmt zusätzlich das Finanzressort am 1. Januar. Diese Änderung der Geschäftsverteilung im Vorstand beschloss am Mittwoch der Aufsichtsrat, wie das Unternehmen in Berlin mitteilte.