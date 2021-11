Bakom bekommt neuen Vizedirektor

Das Bundesamt für Kommunikation (Bakom) erhält einen neuen Vizedirektor. So wird Olivier Pauchard per 1. Dezember das Amt antreten, wie das Bakom am Dienstag mitteilte. Gleichzeitig wird Pauchard Leiter der Abteilung Radio Monitoring und Anlagen, deren stellvertretender Chef er seit sechs Jahren ist.