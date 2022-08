Baloise-Aktie büsst nach Zahlen stark an Wert ein

Die Baloise-Aktie hat den Handel am Donnerstag mit klar tieferen Kursen in Angriff genommen. Der Allbranchenversicherer hat zum ersten Halbjahr Ergebnisse ausgewiesen, die aufgrund ungünstiger Währungseffekte und den Schwankungen an den Finanzmärkten rückläufig waren. Das Eigenkapital verringerte sich stark.