Bâloise-Chef: Bezahlen Corona-Schäden wenn ein Leistungsanspruch besteht

Der Ausschluss von Pandemie-Risiken in Epidemieversicherungen sorgt vor allem in der Gastrobranche für Diskussionsstoff. Auch in den Vertragsbedingungen der Bâloise ist dies von Produkt zu Produkt unterschiedlich geregelt. "Wir bezahlen an Firmen Geld, wenn in den Epidemieversicherungen die Pandemie-Risiken nicht ausdrücklich ausgeschlossen wurden und gemäss dem individuellen Versicherungsvertrag ein Leistungsanspruch besteht", erklärte Firmenchef Gert De Winter im Interview mit AWP.