Bâloise erweitert Anlagestrategie um weitere Themen zur Nachhaltigkeit

Die Bâloise will in Zukunft noch "sauberer und nachhaltiger" investieren und hat dazu ihre Anlagepolitik mit Richtlinien zur Nachhaltigkeit ergänzt. Dabei gehe es etwa um die aktive Eigentümerschaft von Anlagen und vor allem um das Thema Klimaschutz, teilte der Versicherer am Dienstag mit.