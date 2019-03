Damit will Bâloise ihr Angebot in diesem Wachstumsmarkt ausweiten. Insurninja bietet etwa Versicherungen für die technische Ausrüstung an. Konsolen, Computer oder Handys können gegen Schäden, Verlust oder Diebstahl versichert werden. Auch Versicherungen für die Internetnutzung an sich, wie Bestellungen und Zahlungsvorgänge, können versichert werden.

Angaben zur Art der Kooperation oder finanzielle Details wurden keine gemacht.

yr/rw

(AWP)