Bâloise geht Partnerschaft mit App-Hersteller Valoo ein

In der App könnten Kaufbelege und Garantiescheine gespeichert werden. Dies geschehe entweder gleich beim Onlinekauf über ein Web-Plug-In oder über ein Foto des Belegs oder über den Strichcode, hiess es weiter. Zusätzlich könnten die Daten auch von Hand oder über eine Suchmaschine eingegeben werden. Die Bâloise ergänze dieses Angebot mit Gegenstandsversicherung, die in wenigen Klicks abschliessbar sei. Zudem sei der Schadenmeldeprozess in der App integriert, über den Schäden am Eigentum der Bâloise gemeldet werden können.

jb/uh

(AWP)