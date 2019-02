Bâloise investiert in britisches Start-up-Unternehmen

Der Versicherer Bâloise investiert in Stable, ein in London basiertes Start-up-Unternehmen. Stable habe ein Index-Versicherungsprodukt für Lebensmittel- und Landwirtschaftsunternehmen auf der ganzen Welt entwickelt, das durch volatile Preise verursachte Einkommensverluste automatisch erstatte, teilte Bâloise am Mittwoch mit.