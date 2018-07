Bâloise lanciert für KMU eine Cyber-Versicherung

Die Zahl der Cyber-Angriffe nehme Jahr für Jahr stark zu, schreibt die Bâloise in einer Mitteilung vom Dienstag. Gemäss einer Studie von KPMG seien im Jahr 2017 in der Schweiz 88 Prozent aller Unternehmen Opfer von Cyber-Angriffen geworden. In 56 Prozent der Fälle habe dies sogar zu einem Unterbruch der Geschäftsprozesse geführt. Dies ziehe nebst den finanziellen Folgen auch oft Reputationsschäden nach sich.

Während sich bei Grossunternehmen meist ein Team von IT-Sicherheitsexperten um Cyber-Gefahren kümmere, hätten KMU zumeist keine Ressourcen dafür, so die Mitteilung weiter. Deshalb biete man Unterstützung an zum Schutz von Daten, von der Ermittlung der Ursache des Datenverlusts bis hin zur Wiederherstellung der Daten. Auch für einen möglichen Betriebsunterbruch seien die Kosten versichert, und Krisenkommunikation gehöre ebenfalls zum Service.

Die Bâloise ist in der Schweiz nicht der einzige Versicherer, der den KMU Schutz vor Cyber-Risiken bietet. Seit dem vergangenen Herbst können sich Firmen etwa auch bei der Mobiliar gegen Hackerangriffe und weitere Cyber-Risiken versichern. Und auch die Allianz Suisse bietet ein ähnliches Produkt an.

