Bâloise-Papiere geben im schwachen Börsenumfeld nur leicht nach

Die Aktien der Bâloise sind am Mittwoch in einem schwachen Börsenumfeld mit tieferen Notierungen in den Handel gestartet. Der Versicherer hat zu den ersten neun Monaten des laufenden Jahres eigentlich solide Zahlen zur Volumenentwicklung in den verschiedenen Sparten und Ländern vorgelegt. Während sich der Rückgang im Lebengeschäft abgeschwächt hat, bleibt die Bâloise in der Nichtlebenversicherung insbesondere in Belgien auf dem Erfolgspfad.