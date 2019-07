Bâloise Swiss Property Fund erhöht Kapital um 200 Millionen Franken

Die Bâloise Immobilien Management, die Fondsleitung des Bâloise Swiss Property Fund, führt eine Kapitalerhöhung über rund 200 Millionen Franken durch. Die Bezugsfrist starte am 12. August 2019, wie die Gesellschaft am Montag mitteilte. Der Bâloise Swiss Property Fund will die Mittel wie angekündigt zum Erwerb eines Liegenschaftsportfolios mit einem Marktwert von rund 194 Millionen Franken verwenden.