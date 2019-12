Baloise Swiss Property Fund erwirtschaftet 2018/19 Nettoertrag

Der vor einem Jahr von der Bâloise lancierte Swiss Property Fund hat im Geschäftsjahr 2018/19 (Ende September) einen Nettoertrag in Höhe von 14,3 Millionen Franken erwirtschaftet. An die Anleger werden je Anteil 3,03 Franken ausgeschüttet, wie der Versicherer am Dienstag mitteilte. Daraus ergibt sich eine Ausschüttungsrendite von 2,83 Prozent.