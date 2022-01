Bank-CIC-Aktionäre wählen neuen Schweizer Präsidenten

An einer ausserordentlichen Generalversammlung am 9. Dezember sei Charpentier gewählt worden, teilte das Institut mit Sitz in Basel am Dienstag mit. Damit habe man sich einen erfahrenen Bankfachmann mit langjähriger internationaler Erfahrung in den Verwaltungsrat geholt.

Der 61-jährige Mathematiker und Finanztechniker Charpentier ist den Angaben zufolge bereits seit 2015 Mitglied des Verwaltungsrats beim Crédit Industriel et Commercial (CIC) in Frankreich, das wie die Bank CIC (Schweiz) zur französischen Finanzgruppe Crédit Mutuel gehört. Neu ist er jetzt zudem - neben der Ernennung zum Präsidenten in der Schweiz - als stellvertretender Generaldirektor in Frankreich verantwortlich für das Corporate Banking, das Investment Banking, das Private Banking und das Asset Management. Charpentier kam bereits 1998 zum Crédit Mutuel Nord Europe, seit 2006 ist er dort Generaldirektor.

Sein Vorgänger Vidal war wiederum 34 Jahre lang für die Gruppe Crédit Mutuel tätig und baute unter anderem den Bereich Private Banking auf. Ab 1999 war er Mitglied und von 2007 bis 2021 Präsident des Verwaltungsrats der Bank CIC in der Schweiz.

ys/uh

(AWP)