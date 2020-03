Bank CIC steigert Reingewinn 2019 um 15 Prozent

Das sei das beste Resultat in der weit über 100-jährigen Firmengeschichte, teilte die Bank am Dienstag mit. Man habe dabei in allen Bereichen deutlich zulegen können. Die Bilanzsumme erhöhte sich um knapp 9 Prozent auf 10,1 Milliarden Franken. Prozentual seien auf der Aktivseite die Hypothekarforderungen am deutlichsten gewachsen, was die Positionierung der Bank mit der Schweizer Kundschaft verdeutliche.

Die Erträge stiegen derweil um 12,6 Prozent auf 155 Millionen Franken. Der Ertrag sei von einem "ausgezeichneten Zinsergebnis" als Hauptertragspfeiler geprägt. Der Bruttoerfolg aus dem Zinsengeschäft übertraf das Vorjahresresultat mit 104,6 Millionen Franken um 9,2 Prozent.

Aber auch das Kommissions- und Dienstleistungsgeschäft verzeichnete einen Ertragszuwachs von 8,2 Prozent auf 29,5 Millionen, und das Handelsgeschäft steigerte den Ertrag um ein Viertel auf 14,0 Millionen. Die Bank generierte ausserdem ein Neugeldwachstum von 1,1 Milliarden Franken.

Die Bank sei strategisch gut positioniert und befinde sich in einer "ausgezeichneten Verfassung", hiess es in der Mitteilung weiter. Man blicke daher "vorsichtig, aber zuversichtlich" auf das Jahr 2020 und sei gewillt, sich "noch besser im Schweizer Markt zu verankern".

Die Banque CIC gehört zur französischen Bankengruppe Crédit-Mutuel und ist in der Schweiz neben dem Hauptsitz in Basel an acht weiteren Standorten vertreten.

uh/ys

(AWP)