Bank Reyl sammelt 12,2 Millionen für digitale Bank Alpian ein

An der im Januar 2020 aufgelegten und überzeichneten Finanzierungsrunde A hätten "führende Investoren" aus dem Finanz- und Technologiesektor teilgenommen, teilten die Bank Reyl und Alpian am Mittwoch mit. Alpian will nun das Projekt vorantreiben und sich um eine Bankbewilligung der Finanzmarktaufsicht Finma bemühen, um im Jahr 2021 starten zu können.

Insgesamt gebe es in der Schweiz gut 2,6 Millionen solcher wohlhabender ("affluent") Kunden mit Vermögen bis zu 1 Million Franken. Diese kämen gemeinsam auf ein Kapital in der Höhe von rund 660 Millionen Franken. Auch sei diese Kundengruppe oft geneigt, auch digitale Instrumente für ihre Investitionen und Transaktionen zu nutzen.

Gemäss unabhängigen Marktuntersuchungen erfüllten heute weder die Retailbanken, noch die auf reiche und sehr reiche Kunden ausgerichteten Vermögensverwalter die Bedürfnisse des "affluent"-Segments vollständig, schreibt Alpian. Rund 40 Prozent dieses Kundensegments sei auf der Suche nach einer neuen Bank und 70 Prozent seien auch bereit, die Dienste einer Bank ohne Filialen in Anspruch zu nehmen.

Das Alpian-Angebot umfasse eine Investment-Boutique mit spezifisch auf die Kunden zugeschnittenen Produkten und der Möglichkeit, Kontakt mit erfahrenen Finanzberatern herzustellen. Gleichzeitig würden auch alltätliche Bankdienstleistungen auf "vereinfachte und transparente Art" angeboten. Alpian werde dazu eine proprietäre und "disruptive" Technologie nutzen.

tp/ra

(AWP)