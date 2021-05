Antoine Denis verfügt den Angaben zufolge über mehr als zehn Jahre Erfahrung in der Anlagebranche und umfangreiches Know-how in der direkten Zusammenarbeit mit Privatkunden. Er stösst zu Syz von der in Genf ansässigen Privatbank Bordier & Cie., wo er seit 2015 als Head of Advisory tätig war. Davor war er bei Lyxor AM in London und Pictet in Paris beschäftigt.

