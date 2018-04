Die Westschweizer Bankengruppe Syz hat Sédar Piller zum Leiter Independent Asset Managers in Zürich ernannt. Seit seiner Anstellung bei Syz im Jahr 2014 sei das verwaltete Vermögen des Deutschschweizer Büros für Vermögensverwalter signifikant gestiegen, teilt die Bank am Montag mit. In der Folge seien Piller mit Iwan Graf und Samuel Thébault zwei erfahrene Berater zur Seite gestellt worden.