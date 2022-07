Bank WIR steigert Halbjahresgewinn dank Liegenschaftsverkäufen um die Hälfte

Die WIR Bank hat in der ersten Jahreshälfte 2022 dank ausserordentlichen Erträgen mehr Gewinn erwirtschaftet. Unter dem Strich blieb ein Reingewinn von 16,7 Millionen Franken, ein Plus von 52 Prozent. Zwei Liegenschaftsverkäufe hatten 9,6 Millionen Franken in die Kassen gespült.