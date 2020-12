Bankier Joseph Safra im Alter von 82 Jahren gestorben

Der 1938 in Libanon geborene Joseph Safra war in den Sechzigerjahren nach Brasilien emigriert. Aufbauend auf der Bank seines Vaters baute er die J. Safra Gruppe auf. Safra hatte vier Kinder und 14 Grosskinder. Die Familie Safra gilt als eine der reichsten Familien Südamerikas.

Die J. Safra Gruppe ist heute weltweit an über 160 Standorten vertreten. Die aus mehreren Banken und Investment-Gesellschaften bestehende Gruppe verwaltet laut eigenen Angaben Vermögen in Höhe von rund 270 Milliarden Dollar. 2011 hatte die Safra-Gruppe die Basler Bank Sarasin übernommen und in J. Safra Sarasin umbenannt.

tp/tv

(AWP)