Banque CIC steigert Jahresgewinn um knapp ein Drittel

Damit habe die Bank das siebte Jahr in Folge eine deutliche Steigerung des Gewinns und des Marktanteils realisiert. Zudem sei in diesem Zeitraum sowohl die Bilanzsumme als auch die Anzahl Kunden verdoppelt worden. Der Ertrag aus dem wichtigen Zinsgeschäft nahm aufgrund der höheren Kreditvolumen um 11,5 Prozent auf 88,4 Millionen Franken zu.

Im Wertschriften- und Anlagegeschäft verzeichnet die Bank CIC ein Plus von 12,6 Prozent, womit sich der Ertrag aus dem Kommissions- und Dienstleistungsgeschäft auf total 25,9 Millionen Franken erhöhte. Auch das Handelsgeschäft inklusive habe zulegen können, heisst es weiter.

Die Banque CIC gehört zur französischen Bankengruppe Crédit-Mutuel-CIC und ist in der Schweiz ausser in Basel an sieben weiteren Standorten vertreten.

sta/cf

(AWP)