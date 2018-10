Banque Profil de Gestion erhält Finma-Zustimmung für Dynagest-Kauf

Die Genfer Banque Profil de Gestion (BPDG) hat von der Schweizer Finanzmarktaufsicht Finma die Genehmigung zur Übernahme der Vermögensverwalterin Dynagest SA erhalten. Entsprechend sei die Transaktion in Form einer Absorptionsfusion am (heutigen) Dienstag im Handelsregister Genf eingetragen worden, heisst es in einer Mitteilung.