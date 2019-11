Banque Profil de Gestion weist nach neun Monaten Verlust von 1,02 Millionen aus

Der Gesamtertrag aus dem Zins-, Kommissions- und Dienstleistungsgeschäft sowie dem Handelsgeschäft belief sich per 30. September 2019 auf 9,64 Millionen Franken gegenüber 9,85 Millionen per 30. September 2018. Dieser Rückgang sei im Wesentlichen auf einen Rückgang der Zinserträge zurückzuführen, wobei im Vorjahresergebnis Sondereffekte enthalten gewesen seien, teilte die Bank am Dienstagabend mit.

Die Bilanzsumme erhöhte sich per 30. September 2019 auf 287,8 Millionen Franken von 262,1 Millionen Franken am 31. Dezember 2018, wie es weiter hiess.

Die verwalteten Vermögen kletterten auf 2,9 Milliarden Franken nach 2,8 Milliarden Ende 2018. Das sei ein Anstieg um 149 Millionen Franken, schrieb die Bank.

kw/jb

(AWP)