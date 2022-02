Barbie-Hersteller Mattel erwartet weiter gute Geschäfte

Nach dem Spielzeug-Boom in der Pandemie rechnet der US-Branchenriese Mattel weiter mit starker Nachfrage. Der Barbie- und Hot-Wheels-Hersteller geht in diesem Jahr von einem Umsatzwachstum von acht bis zehn Prozent aus, wie er am Mittwoch nach US-Börsenschluss mitteilte. Auch im Schlussquartal 2021 übertraf der Hasbro-Rivale die Erwartungen deutlich. Dank eines starken Weihnachtsgeschäfts legten die Erlöse gegenüber dem Vorjahreszeitraum um zehn Prozent auf knapp 1,8 Milliarden Dollar (1,6 Mrd Euro) zu. Netto verdiente Mattel 225,8 Millionen Dollar - rund 75 Prozent mehr als vor einem Jahr. Die Aktie stieg nachbörslich um zehn Prozent.