Barclays Schweiz will das verwaltete Vermögen deutlich steigern

Barclays Switzerland, die Schweizer Tochter der britischen Grossbank, plant in den kommenden Jahren ein jährliches Wachstum von 10 Prozent bei den verwalteten Vermögen. Bis zum Jahr 2023 sollen die "Assets under Management" (AuM) die symbolische Grenze von 20 Milliarden Franken erreichen, gegenüber derzeit 16,5 Milliarden, berichtete L'Agefi (Online) am Mittwoch.