Barclays verdient deutlich mehr - Geringere Rückstellung für Kreditausfälle

Die britische Grossbank Barclays hat im dritten Quartal weiter von einer Erholung der Wirtschaft profitiert. So musste die Bank im Vergleich zum Vorjahr deutlich weniger für Kreditausfälle zurücklegen. Zudem zogen die Erträge um fünf Prozent auf 5,5 Milliarden Britische Pfund an. Der Gewinn vor Steuern legte um 71 Prozent auf knapp zwei Milliarden Pfund (rund 2,3 Mrd Euro) zu, wie die Bank am Donnerstag in London mitteilte. Wichtigster Grund war der deutliche Rückgang bei der Risikovorsorge. Diese betrug lediglich 120 Millionen Pfund und damit rund ein Fünftel des Vorjahreswerts. Unter dem Strich stand ein Gewinn von knapp 1,5 Milliarden Pfund nach 611 Millionen ein Jahr zuvor. Die Bank bestätigte zudem ihr Ziel, 2021 eine Eigenkapitalrendite von mehr als zehn Prozent zu erzielen./zb/lew/jha/