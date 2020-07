Barclays verunsichert Investoren mit trübem Ausblick

(Ausführliche Fassung) - Die britische Grossbank Barclays macht nach einem coronabedingten Gewinneinbruch wenig Hoffnung auf eine baldige Besserung. Die hohe Arbeitslosigkeit in Grossbritannien und den Vereinigten Staaten und die darauf resultierenden Belastungen wie mögliche Kreditausfälle würden lange anhalten. In beiden für die Bank wichtigen Märkten sei die Wirtschaft aussergewöhnlich stark eingebrochen, sagte Bankchef Jes Staley am Mittwoch bei der Bekanntgabe der Zahlen zum zweiten Quartal in London.