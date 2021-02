Barclays warnt vor anhaltenden Corona-Unsicherheiten - Aktie gibt nach

(Ausführliche Fassung) - Die britische Grossbank Barclays tritt nach einem starken Jahresendspurt vor allem im Geschäft an den Kapitalmärkten auf die Euphoriebremse. Die Bank setzte sich zwar konkrete Ziele für das laufende Jahr wie eine steigende Rendite auf das Kapital, verwies aber auf die anhaltende Unsicherheit wegen der Corona-Krise. Je nach Verlauf der Pandemie könnte der Ausblick geändert werden, teilte die Bank am Donnerstag in London mit.