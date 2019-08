Die britische Grossbank Barclays dreht nach einem Gewinnrückgang im zweiten Quartal an der Kostenschraube. Bankchef James Staley will die Kosten des Geldhauses in diesem Jahr unter die Marke von 13,6 Milliarden britischen Pfund (14,9 Mrd Euro) drücken, wie das Institut am Donnerstag bei der Vorlage der Zwischenbilanz in London ankündigte. Bisher hatte das Management für 2019 Kosten zwischen 13,6 und 13,9 Milliarden Pfund angepeilt.