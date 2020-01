Barry-Callebaut-Aktien im Aufwind nach gutem Quartalswachstum

Um 10.20 Uhr legen die Barry-Titel bei guten Handelsvolumen um 0,6 Prozent auf 2'196 Franken zu, im bisherigen Tageshoch stiess die Aktie gar auf 2'230 Franken vor. Der Gesamtmarkt (SPI +0,5%) zeigt sich ebenfalls freundlich.

BC hat mit einem Volumenwachstum von 8,2 Prozent den AWP-Konsens von 6,3 Prozent deutlich übertroffen, wenn auch vor allem das volatile Kakaogeschäft überraschend stark zugelegt hat.

Die ZKB spricht in einem Kommentar denn auch von einem "ausgezeichneten Jahresstart mit einem satten Volumenwachstum". Besonders überzeugt hätten die Regionen Europa und Asien-Pazifik sowie das Kakaogeschäft und die Industriellen Produkte. Das Segment Gourmet & Spezialitäten erziele hingegen derzeit nicht die übliche Dynamik, was auch mit einer Bereinigung im Getränkebereich zu tun habe, so die Detailanalyse.

Von einem "starken Start ins neue Geschäftsjahr" spricht auch die Bank Vontobel in ihrem Kommentar. Der zuständige Analyst bezeichnet das Wachstum gar als von hoher Qualität, angesichts des hohen Wachstum im Schokoladenbereich ex M&A und Outsourcing. Der Konzern sei damit auf Kurs, um die Mittelfristziele auch dieses Jahr zu erreichen. Massnahmen auf der Kostenseite könnten sich zudem später positiv auf der Gewinnseite auswirken.

Zwar bezeichnet auch der Broker Baader Helvea den Start ins neue Geschäftsjahr als "stark". Für den zuständigen Analysten sind die Detailzahlen allerdings von etwas geringerer Qualität als erwartet (Cocoa höher, Gourmet tiefer). Ein organisches Volumenwachstum von 6,2 Prozent sei aber sicher ein "hervorragendes" Resultat. Dies, zusammen mit dem laufenden Gewinn-Momentum unterstütze auch die hohe Bewertung des Titels.

Von einer "anspruchsvollen" Bewertung spricht auch Vontobel. Die ZKB findet zwar auch, dass die Aktie "stattlich" bewertet ist, wenn auch "nicht exorbitant hoch". Baader hat den Titel mit 'Add', Vontobel mit 'Hold' und ZKB mit 'Marktgewichten' eingestuft.

uh/rw

(AWP)