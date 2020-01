Beim Schokoladehersteller Barry Callebaut kommt es zu einem Wechsel in der Geschäftsleitung. Der bisherige Leiter der Region EMEA (Europa, Naher Osten, Afrika), Massimo Garavaglia, wird das Unternehmen nach 16 Jahren per Ende April 2020 verlassen, wie Barry Callebaut am Mittwoch mitteilte. Er ist vom italienischen Unternehmen De'Longhi SpA zum CEO ernannt worden.