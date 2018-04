Der Schokolade-Produzent Barry Callebaut (BC) hat mit Claudia Pedretti-Lenz eine neue Verantwortliche für den Bereich Investor Relations ernannt. Sie wird ihre neue Stelle per 1. Juli 2018 antreten und ersetzt Evelyn Nassar, welche innerhalb des Unternehmens eine neue Aufgabe annimmt. Nassar wird konkret per 1. Mai für den Ausbau des Nachhaltigkeits-Akkreditierungsprogramms "Cocoa Horizons" verantwortlich sein, wie das Unternehmen am Mittwoch mitteilt.