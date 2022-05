Barry Callebaut eröffnet erste Kakaobohnen-Exportanlage in Ecuador

Der Schokoladenhersteller Barry Callebaut hat seine erste Kakaobohnen-Einkaufs-, Reinigungs-, Trocknungs- und Exportanlage in Ecuador eröffnet. Die Anlage mit Namen Taycan befindet sich in Duran, in der Nähe des Hafens von Guayaquil, und bietet direkten Zugang zum Pazifischen Ozean.