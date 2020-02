Baselworld soll trotz Coronavirus wie geplant über die Bühne gehen

Die Schmuck- und Uhrenmesse Baselworld will wie geplant ihre Tore am 30. April 2020 öffnen. Die Vorbereitungen seien in vollem Gange, einschliesslich der Vorsichts- und Schutzmassnahmen im Zusammenhang mit dem Coronavirus, teilte die zur Messebetreiberin MCH Group gehörende Baselworld am Donnerstag mit.