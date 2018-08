BASF: Bau von neuer Acetylen-Anlage liegt im Zeitplan

Der Chemieriese BASF kommt mit dem Bau einer Anlage für das wichtige Zwischenprodukt Acetylen in seinem Werk in Ludwigshafen nach eigenen Angaben voran. "Die Arbeiten sind im Zeitplan. Die Beton- und Stahlarbeiten sind weitgehend abgeschlossen", sagte eine Sprecherin des Unternehmens am Montag. Derzeit seien rund 750 Arbeiter im Einsatz. Nach dem Baubeginn Anfang 2017 soll die Anlage mit einer Jahreskapazität von 90 000 Tonnen Ende 2019 den Betrieb aufnehmen. Acetylen gilt als Grundlage für viele Produkte des täglichen Lebens, Folgeprodukte sind zum Beispiel Ausgangsstoffe für Kaffeekapseln, Sportschuhe und Haarspray./wo/DP/mne