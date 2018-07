BASF: Geplante Milliardeninvestition in Südchina ein starkes Zeichen

Der BASF-Konzern sieht seine geplante Milliardeninvestition in China auch als Fingerzeig für eine mögliche weitere Verbesserung der bilateralen Wirtschaftsbeziehungen. "Das Signal der chinesischen Seite, dass wir diesen Standort in alleiniger Verantwortung betreiben können, freut uns sehr", sagte BASF-Chef Martin Brudermüller am Dienstag in Ludwigshafen. "Es wäre ein starkes Zeichen dafür, dass Unternehmen auf eine weitere Öffnung in den Wirtschaftsbeziehungen zwischen China und Deutschland setzen können."