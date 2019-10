BASF mit weniger starkem Gewinnrückgang als erwartet

Die schwache Konjunktur macht dem Chemiekonzern BASF weiterhin zu schaffen. Allerdings lief es in einzelnen Sparten wieder etwas besser. Im dritten Quartal ging der Umsatz im Jahresvergleich um zwei Prozent auf 15,23 Milliarden Euro zurück, wie der Konzern am Donnerstag in Ludwigshafen mitteilte.