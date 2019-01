BASF prüft Grossinvestition in Indien

Der Chemieriese BASF steht möglicherweise vor seiner grössten Investition in Indien. Es werde ein Gemeinschaftsunternehmen mit dem indischen Mischkonzern Adani für eine Chemikalien-Produktionsanlage im westindischen Bundesstaat Gujarat geprüft, teilte BASF am Donnerstag in Ludwigshafen mit. Bis Ende 2019 solle eine Machbarkeitsstudie fertig sein.