BASF prüft Investition in Südchina - Unverbindliche Absichtserklärung

Der Chemiekonzern BASF prüft die Errichtung eines Verbundstandorts in Südchina. Das wäre die grösste Investition des Chemieriesen und würde in Alleinverantwortung betrieben, wie die BASF am Montag in Ludwigshafen mitteilte. Eine entsprechende unverbindliche Absichtserklärung wurde im Beisein von Kanzlerin Angela Merkel (CDU) und des chinesischen Regierungschefs Li Keqiang in Berlin unterzeichnet. BASF schätzt die Investitionssumme bis zum Abschluss des Projekts um das Jahr 2030 auf bis zu zehn Milliarden US-Dollar (rund 8,5 Mrd. Euro).