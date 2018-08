Der Chemiekonzern BASF hat die Übernahme des weltweiten Gemüsesaatgutgeschäfts von Konkurrent Bayer abgeschlossen. Bei der Transaktion handele es sich unter anderem um rund 2600 Sorten sowie um Forschungs- und Entwicklungsplattformen, teilte das Unternehmen am Donnerstag in Ludwigshafen am Rhein mit.