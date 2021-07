BASF verkauft Beteiligung am US-Spezialchemieunternehmen Solenis

Der weltgrösste Chemiekonzern BASF will sich von seiner Beteiligung an dem US-Spezialchemieunternehmen Solenis trennen. Gemeinsam mit dem Finanz- und Mitinvestor Clayton Dubilier & Rice (CD&R) sei eine Vereinbarung zum Verkauf von Solenis an den US-Investor Platinum Equity unterzeichnet worden, teilte der Konzern am Dienstag mit.